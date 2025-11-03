В США компания получила $1,4 млрд на производство редкоземельных магнитов

Финансирование включает прямой кредит в размере $620 млн от Пентагона

НЬЮ-ЙОРК, 3 ноября. /ТАСС/. Американская компания Vulcan Elements объявила о партнерстве с правительством США на сумму $1,4 млрд для создания полностью национальной, вертикально-интегрированной цепочки поставок редкоземельных магнитов. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

В рамках партнерства Vulcan Elements построит в США завод по производству 10 000 метрических тонн магнитов в год. Финансирование включает прямой кредит в размере $620 млн от Пентагона и $50 млн в виде федеральных стимулов от министерства торговли. Еще $550 млн поступят из частного капитала, при этом министерство торговли получит долю в Vulcan Elements на $50 млн.

Целью партнерства является обеспечение национальной безопасности США и создание внутреннего источника компонентов, необходимых для оборонной и технологической продукции - от центров обработки данных ИИ до спутников, дронов и военных платформ. Партнер Vulcan, компания ReElement Technologies, также получит $80 млн от Пентагона на расширение своих мощностей по переработке электронных отходов и другого сырья в оксиды редкоземельных металлов.

"Мы сфокусированы на возвращении производства критически важных минералов и редкоземельных элементов в США, обеспечивая прочность, безопасность и надежность американской цепочки поставок", - заявил министр торговли Говард Латник.