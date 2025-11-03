В России расширили эксперимент по БПЛА в сельском хозяйстве

Экспериментальный режим ввели в ЕАО, Сахалинской и Оренбургской областях

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Экспериментальный правовой режим по использованию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в сельском хозяйстве распространили на Оренбургскую и Сахалинскую области, а также на Еврейскую автономную область. Это следует из вступающего в силу 4 ноября постановления правительства РФ, с которым ознакомился ТАСС.

Эксперимент был запущен в 2023 году в Самарской области. Он подразумевает применение беспилотников при перевозке грузов, авиационных и сельскохозяйственных работах. Теперь его география расширена.

Апробировать технологии, которые нужны для интеграции БПЛА в единое воздушное пространство с пилотируемыми воздушными судами, будут в два этапа. Сначала их протестируют в виртуальной среде, затем перейдут к реальным испытательным полетам.

Как отмечается в документе, это поможет "снизить затраты эксплуатантов, повысить безопасность полетов и ускорить интеграцию". С помощью моделирования специалисты оценят, как беспилотники поведут себя в разных ситуациях. С учетом этого будут дорабатываться алгоритмы их управления, системы предотвращения столкновений.

Внедрение сельскохозяйственных БПЛА будет происходить в два этапа посредством "цифровых полетов". Первый этап включает в себя виртуальную имитацию применения беспилотников. Это позволит оценить эффективность систем предотвращения столкновений и управления в целом. В рамках второго этапа проведут реальные полеты в определенных зонах воздушного пространства. Испытатели будут постепенно увеличивать сложность сценариев, в том числе протестируют полеты беспилотников одновременно с самолетами и вертолетами.