РФ и КНР подписали 15 документов по итогам встречи Мишустина и Ли Цяна

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

ПЕКИН, 4 ноября. /ТАСС/. Россия и Китай подписали 15 документов по итогам встречи главы правительства Михаила Мишустина и премьера Госсовета Ли Цяна. Это следует из коммюнике по итогам тридцатой регулярной встречи глав правительств РФ и КНР.

Среди них Протокол о внесении дополнения в Протокол между Федеральной таможенной службой РФ и Главным таможенным управлением КНР о взаимодействии в области предотвращения незаконного перемещения через российско-китайскую государственную границу ядерных материалов и радиоактивных веществ, Меморандум о взаимопонимании между Министерством транспорта РФ и Министерством транспорта КНР о подготовке специалистов для работы на судах, эксплуатирующихся в полярных водах, Российско-китайская дорожная карта сотрудничества в области спутниковой навигации на 2026-2030 годы, Меморандум о сотрудничестве общества с ограниченной ответственностью "МТС медиа" и Медиакорпорации Китая и другие документы.