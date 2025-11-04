РФ и КНР будут укреплять сотрудничество в туризме

Редакция сайта ТАСС

ПЕКИН, 4 ноября. /ТАСС/. Россия и Китай планируют содействовать развитию туристических обменов между двумя странами. Об этом говорится в коммюнике по итогам тридцатой регулярной встречи глав правительств России и Китая.

Москва и Пекин намерены "укреплять сотрудничество в области торговли услугами, в том числе по таким направлениям, как туризм, транспортные перевозки", указано в документе. В целях развития туризма стороны договорились "продолжать оптимизировать соответствующие услуги для граждан России и Китая" для обеспечения трансграничных розничных платежей.

Россия и Китай будут "сохранять дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества в сфере страхования и перестрахования, в том числе в целях стимулирования двусторонней торговли и туризма", отмечается в коммюнике.