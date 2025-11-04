Россия и КНР намерены вместе противостоять односторонним санкциям

Обе страны также планируют работать над скоординированным развитием Большого Евразийского партнерства и инициативы "Один пояс, один путь"

ПЕКИН, 4 ноября. /ТАСС/. Россия и Китай договорились предпринимать необходимые меры для развития сотрудничества и взаимопомощи в сфере противодействия односторонним принудительным мерам. Соответствующий тезис отражен в совместном коммюнике, принятом по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств России и Китая.

"Стороны будут предпринимать все возможные усилия для развития сотрудничества и взаимопомощи в сфере противодействия односторонним принудительным мерам. Приветствуют провозглашение 4 декабря Международным днем борьбы с односторонними принудительными мерами, который будет отмечаться ежегодно, начиная с 2025 года", - говорится в тексте документа,

Стороны также подчеркнули, что концепция Сообщества единой судьбы человечества и некоторые глобальные инициативы, в том числе по глобальному управлению, предложенные Китаем, имеют важное положительное значение. Китай при этом позитивно оценивает выдвинутую РФ инициативу формирования архитектуры евразийской безопасности.

Страны продолжат работу по продвижению параллельного и скоординированного развития Большого Евразийского партнерства и инициативы "Один пояс, один путь", а также укреплению диалога между ЕАЭС, ШОС, АСЕАН и другими региональными международными организациями.

Также достигнута договоренность о продолжении углубленного сопряжения планов развития Евразийского экономического союза и инициативы "Один пояс, один путь", всесторонней реализации Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами и КНР, будут и далее содействовать упрощению процедур торгово-инвестиционной деятельности, закреплять результаты сотрудничества.

"Стороны подтверждают, что односторонние принудительные меры, принятые в обход резолюций Совета Безопасности ООН любым государством, группой или объединением государств, являются незаконными, противоречат Уставу ООН и другим нормам международного права, не должны ни приниматься, ни признаваться", - говорится в сообщении.