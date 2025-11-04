Россия и Китай проработают совместное строительство новых АЭС

Страны также продолжат работу над Тяньваньской АЭС и АЭС "Сюйдапу"

Редакция сайта ТАСС

ПЕКИН, 4 ноября. /ТАСС/. Москва и Пекин планируют развивать сотрудничество в области мирного атома, в том числе они проработают совместное строительство новых АЭС. Об этом говорится в совместном коммюнике по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств России и Китая.

"На этой основе [планируется] углублять сотрудничество в области мирного атома, последовательно продвигать кооперацию в сферах термоядерного синтеза, реакторов на быстрых нейтронах и замкнутого ядерного топливного цикла, проработать на основе принципов взаимной выгоды и баланса интересов сотрудничество в форме "пакетных" договоренностей в области начальной стадии ядерного топливного цикла и совместного сооружения новых атомных электростанций", - говорится в документе.

Страны продолжат строительство Тяньваньской АЭС и АЭС "Сюйдапу" и намерены завершить его в соответствии с графиком.