Россия и Китай договорились сделать взаимные поездки еще проще

Премьеры стран отменили, что турпоток между РФ и КНР растет

ПЕКИН, 4 ноября. /ТАСС/. Россия и КНР будут работать над тем, чтобы гражданам двух стран еще проще было совершать взаимные поездки. Такой пункт содержится в совместном коммюнике по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств России и Китая.

"Высоко оценивая одностороннее введение китайской стороной в пробном порядке безвизового режима в отношении граждан РФ и решение российской стороны установить на взаимной основе временный безвизовый порядок въезда для граждан КНР, [стороны договорились] продолжить совместные усилия по дальнейшему упрощению взаимных поездок граждан", - говорится в документе.

Премьеры отметили взаимный рост турпотока и договорились, что РФ и Китай будут дальше повышать качество инфраструктуры и услуг в этой сфере, формировать новые привлекательные маршруты.