РФ и КНР выступили за укрепление многосторонней торговой системы и реформу ВТО

Стороны договорились укреплять взаимодействие в рамках инициативы по глобальному развитию

ПЕКИН, 4 ноября. /ТАСС/. Россия и Китай договорились поддерживать усилия по реформе Всемирной торговой организации (ВТО). Соответствующий тезис отражен в совместном коммюнике, принятом по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств России и Китая.

"Стороны подтверждают готовность к совместному продвижению процессов инклюзивной экономической глобализации. Будут укреплять партнерский диалог и координацию позиций в вопросах содействия формированию справедливых мировых торговой и валютно-финансовой систем, пресечению попыток отдельных стран злоупотреблять своим монопольным или доминирующим положением в определенных сферах мировой экономики посредством расширения формирующихся рынков и повышения права голоса и влияния развивающихся государств в глобальном экономическом управлении", - говорится в тексте документа. "Стороны выступают за укрепление многосторонней торговой системы, центральную роль в которой играет Всемирная торговая организация, и поддерживают усилия по ее реформированию, включая восстановление полноценно функционирующей системы разрешения споров и совершенствование механизма принятия решений, с целью повышения эффективности и авторитета организации в текущих реалиях", - зафиксировано в коммюнике.

При этом Россия продолжит участие в работе "Группы друзей инициативы по глобальному развитию". Страны договорились укреплять сотрудничество в рамках инициативы по глобальному развитию, продолжать фокусировать внимание мирового сообщества на вопросах развития в целях ускоренной реализации повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года.

Согласно тексту коммюнике, РФ и КНР будут способствовать упрощению процедур торговли, содействовать тому, чтобы правила ВТО отвечали современным реалиям, будут поддерживать соблюдение правил ВТО, в особенности ее основополагающих принципов недискриминации и транспарентности. "Выступая против протекционизма, односторонних ограничительных мер, противоречащих правилам и принципам ВТО, стороны намерены совместными усилиями обеспечивать безопасность, стабильность и устойчивое развитие глобальных производственно-сбытовых цепочек, содействовать формированию более открытых, инклюзивных, транспарентных, недискриминационных условий для международной торговли, стремиться к достижению значимых договоренностей по итогам 14-й Министерской конференции ВТО в Камеруне в марте 2026 года", - говорится в документе.

Работа по координации и сближению позиций

Стороны также договорились усилить координацию подходов в рамках ООН, ШОС, БРИКС, "Группы двадцати", форума Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества, по сохранению многосторонней торговой системы, выступать против унилатерализма и политики запугивания, недопустимости односторонних ограничительных мер.

Россия и Китай также продолжат работу по координации и сближению позиций в сферах обоюдного интереса по повестке ВТО, в том числе с использованием неформального механизма консультаций стран БРИКС по вопросам ВТО.