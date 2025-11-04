Россия и Китай углубят сотрудничество в области технологий

Стороны планируют активно работать в областях информационных технологий, транспортной инфраструктуры, химической, легкой и горнодобывающей промышленности, лесной промышленности, строительства и производства стройматериалов, энергетики

ПЕКИН, 4 ноября. /ТАСС/. Москва и Пекин выступают за активизацию инвестиционного сотрудничества в сельском хозяйстве и автомобильной промышленности, а также укрепление взаимодействия в области информационных технологий. Об этом говорится в коммюнике по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств России и Китая.

Стороны планируют активно создавать благоприятные условия для реализации инвестпроектов в области производства оборудования и автомобилей, транспортной инфраструктуры, лесной промышленности, строительства и производства стройматериалов, химической, легкой и горнодобывающей промышленности, энергетики, информационных технологий и связи, указано в документе.

Также Москва и Пекин будут поддерживать последовательное расширение инвестиционного сотрудничества в сельскохозяйственной сфере, продвигать совершенствование системы поддержки взаимодействия в данной отрасли. РФ и КНР намерены "поддерживать инвестиции китайских предприятий в выращивание соевых бобов, кукурузы и других сельскохозяйственных культур на территории России", говорится в коммюнике.