Москва и Пекин укрепят сотрудничество в области цифровой экономики

Стороны будут поощрять участие предприятий в модернизации и цифровизации инфраструктуры

Редакция сайта ТАСС

ПЕКИН, 4 ноября. /ТАСС/. Россия и Китай планируют развивать взаимодействие в сфере создания инфраструктуры цифровой экономики. Об этом говорится в коммюнике по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств России и Китая.

Стороны будут "укреплять инвестиционное сотрудничество по строительству инфраструктуры цифровой экономики, поощрять участие предприятий в модернизации традиционной инфраструктуры, в том числе в ее цифровизации, подключении к сети интернет и внедрении технологий искусственного интеллекта", отмечается в коммюнике. РФ и КНР собираются совместно создавать инфраструктуру связи и коммуникаций, вычислительных мощностей и интеллектуальных проектов, говорится в документе.