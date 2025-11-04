РФ и КНР будут расширять пассажирское и грузовое сообщение между странами

Стороны собираются активно способствовать возобновлению движения трансграничных пассажирских поездов и поддерживать развитие железнодорожных перевозок опасных грузов

Редакция сайта ТАСС

ПЕКИН, 4 ноября. /ТАСС/. Россия и Китай намереваются развивать пассажирское и грузовое транспортное сообщение между двумя странами. Об этом говорится в коммюнике по итогам тридцатой регулярной встречи глав правительств РФ и КНР.

Стороны будут "поощрять расширение авиакомпаниями двух стран пассажирского и грузового сообщения между Россией и Китаем на основе рыночных принципов", отмечается в документе. Москва и Пекин договорились прилагать совместные усилия по строительству экономического коридора Россия - Монголия - Китай, нарастить темпы сотрудничества в области модернизации центрального железнодорожного маршрута и других ключевых проектов экономического коридора.

Россия и Китай будут содействовать увеличению внешнеторгового грузооборота железнодорожных пунктов пропуска, координировать и обеспечивать беспрепятственное и стабильное курсирование контейнерных подвижных составов через территорию РФ. Стороны собираются активно способствовать возобновлению движения трансграничных пассажирских поездов и поддерживать развитие железнодорожных перевозок опасных грузов.

Кроме того, РФ и КНР намерены развивать международные автомобильные перевозки, упрощать их административные процедуры и расширять номенклатуру (перемещаемых таким способом) опасных грузов, говорится в документе.