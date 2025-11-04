"Казмунайгаз" и "Лукойл" проводят оценку влияния санкций на совместные проекты

Оценка осуществляется с учетом правовых, финансовых и технических аспектов

Редакция сайта ТАСС

© Александр Демьянчук/ ТАСС

АСТАНА, 4 ноября. /ТАСС/. Казахстанская нефтегазовая компания "Казмунайгаз" (КМГ) и российская "Лукойл" проводят оценку влияния санкционных ограничений на совместных проекты. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе КМГ.

"В настоящий момент участники совместных проектов проводят комплексную оценку потенциального влияния внешних факторов, включая санкционные ограничения. Оценка осуществляется с учетом правовых, финансовых и технических аспектов", - отметили в пресс-службе.

Как пояснили в компании, работа по проектам продолжается в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством Казахстана и договорными обязательствами. "Во всех соглашениях предусмотрена санкционная оговорка, определяющая порядок действий в случае введения ограничительных мер. Условия данных положений являются конфиденциальными", - уточнили в пресс-службе.

Ранее Министерство финансов США включило в новый пакет американских санкций "Лукойл" и ее дочерние структуры. В середине октября Великобритания также включила "Лукойл" в санкционный список. При этом рестрикции США не распространяются на транзакции с Каспийским трубопроводным консорциумом и компанией "Тенгизшевройл", а британские - дополнительно на месторождения Карачаганак в Казахстане и Шах-Дениз в Каспийском море.

После этого "Лукойл" сообщил, что в связи с введением ограничительных мер в отношении компании и ее "дочек" намерен продать свои международные активы. Начато рассмотрение заявок от потенциальных покупателей.