Ростех: Россия намерена сохранить второе место в мире по экспорту оружия

Исполнительный директор госкорпорации Олег Евтушенко сообщил, что в 2025 году компания утвердила новую стратегию развития до 2036 года

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Стратегия развития Ростеха до 2036 года предполагает сохранение второго места России в рейтинге стран - экспортеров вооружений. Об этом заявил исполнительный директор госкорпорации Олег Евтушенко.

"В этом году Ростех утвердил новую Стратегию развития до 2036 года. Непростая ситуация в мире и давление со стороны основных иностранных конкурентов не меняют нашу стратегическую цель - второе место в мировом рейтинге стран - экспортеров вооружений в перспективе до 2030 года и далее, вплоть до 2036 года", - заявил Евтушенко.

Он отметил, что с учетом того, что обороты экспорта набирают такие страны, как Франция и Республика Корея, цель становится сложной, но остается достижимой. Евтушенко подчеркнул ключевую роль, которую играет входящий в Ростех спецэкспортер "Рособоронэкспорт", которому 4 ноября исполняется 25 лет. Так, за время существования компании объем экспортных поставок российского оружия вырос в пять раз, и темп работы остается высоким.

С юбилеем компанию поздравил и глава Ростеха Сергей Чемезов. "За четверть века "Рособоронэкспорт" стал одним из лидеров мирового рынка вооружений, в разы нарастил портфель заказов и объем поставок. Компанией заключено свыше 30 тысяч контрактов с партнерами, обеспечен экспорт продукции в более [чем] 120 стран на сумму, превышающую $230 млрд", - подчеркнул Чемезов.