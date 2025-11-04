"Этажи": средняя стоимость "квадрата" в "сталинках" достигла 112,1 тыс. рублей

Цена в домах номенклатурного типа в центральных частях крупных городов может доходить до 4,42 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Средневзвешенная цена квадратного метра в квартирах "сталинских" домов в РФ составляет 112,1 тыс. рублей - за год ликвидные квартиры этого сегмента подорожали на 3-4%, что на 0,7% выше, чем в среднем на вторичном рынке страны. Об этом рассказал в беседе с ТАСС ведущий аналитик федеральной компании "Этажи" Александр Иванов.

"В целом по России средняя цена квадратного метра в "сталинках" находится на уровне 112,1 тыс. рублей. Если мы говорим про ликвидные варианты сталинских квартир, то они демонстрируют рост на уровне 3-4% год к году, что выше, чем в среднем на вторичном рынке, где цена выросла на 0,7%", - сказал он.

По словам аналитика, цена "квадрата" в "сталинских" квартирах разнится в зависимости от региона, расположения, состояния и типа дома. "Ценятся, в первую очередь, квартиры в домах номенклатурного типа в центральных частях крупных городов - стоимость в них доходит до 4,42 млн рублей за кв. м - это только среди вариантов, которые находятся в открытой продаже", - отметил он. Рядовые "сталинки" ценятся меньше: часто перекрытия в них выполнены из дерева, а состояние домов не самое лучшее - в самых бюджетных вариантах в отдаленных регионах стоимость "квадрата" может составлять чуть больше 20 тыс. руб., добавил собеседник ТАСС.

В Москве квадратный метр в "сталинских" квартирах стоит в среднем 500-600 тыс. руб., рассказала ТАСС бренд-директор "Миэль" Ева Снеговская. Однако разброс может быть значительным: 250 тыс. рублей за кв. м в периферийных районах столицы и 2,2 млн рублей за "квадрат" - в центральных (улицы Тверская и Остоженка, Патриаршие пруды (часть Пресненского района).

Объем предложения в сегменте "сталинок" за прошедшие 12 месяцев (октябрь 2024 года к октябрю 2025 года) вырос в среднем в 1,5 раза в результате ограниченного спроса из-за высоких ставок по рыночной ипотеке, отмечают в "Этажах". Основной прирост наблюдается в небольших городах, где платежеспособность населения ниже. Несмотря на то, что спрос отстает от динамики роста предложения, в этом году он на 16% выше, чем годом ранее, говорят аналитики. Средний срок экспозиции у сталинского жилья составляет 122 дня - на 10-15% больше, чем на другие квартиры на "вторичке", добавили специалисты.

"Целевых покупателей у такого типа жилья несколько. Премиальные варианты часто приобретают для проведения дизайнерского ремонта и собственного проживания. Они привлекают локацией и качеством строительства. Более бюджетным сегментом интересуются флипперы (перекупщики: приобретают дешевое жилье без отделки, модернизируют и перепродают дороже - прим. ТАСС) и планирующие сдавать жилье в аренду. Но это бывает, как правило, в крупных городах с хорошим туристическим трафиком", - сказал Иванов. Эконом-варианты используют в качестве стартового жилья и даже для хранения вещей.