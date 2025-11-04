Объем поставок "Рособоронэкспорта" за рубеж за 25 лет превысил $230 млрд

Продукция компании экспортируется более чем в 120 стран

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") за четверть века поставил партнерам из более 120 стран оружие российского производства на более чем $230 млрд, сказал глава Ростеха Сергей Чемезов.

"За четверть века "Рособоронэкспорт" стал одним из лидеров мирового рынка вооружений, в разы нарастил портфель заказов и объем поставок. Компанией заключено свыше 30 тысяч контрактов с партнерами, обеспечен экспорт продукции в более 120 стран на сумму, превышающую $230 млрд", - сказал он.

4 ноября исполнилось 25 лет со дня основания госкорпорации. Сергей Чемезов стоял у истоков создания компании-спецэкспортера и в 2001-2007 годах трудился в ее руководстве - сначала первым заместителем руководителя, а затем генеральным директором. Он поздравил компанию с юбилеем и подчеркнул, что за время работы она вернула российский ОПК на утраченные рынки и помогла ему выйти на новые стратегические направления. Также он отметил, что сегодня "Рособоронэкспорт" адаптируется к работе в новых реалиях, укрепляет свои позиции, открывает для себя новые возможности и перспективы.