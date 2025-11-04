Мишустин отметил востребованность российской военной продукции на мировом рынке

Глава правительства подчеркнул, что "Рособоронэкспорт" уже четверть века является единственным государственным посредником по экспорту и импорту вооружений, технологий и услуг военного и двойного назначения

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Современная российская военная продукция признана и востребована на международном рынке, отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в поздравлении коллективу АО "Рособоронэкспорт" по случаю 25-летия акционерного общества, которое опубликовано на сайте кабмина.

Глава правительства подчеркнул, что "Рособоронэкспорт" уже четверть века является единственным государственным посредником по экспорту и импорту вооружений, технологий и услуг военного и двойного назначения, внес большой вклад в укрепление обороноспособности и технологического суверенитета страны.

По словам Мишустина, компания зарекомендовала себя как надежный партнер, реализовала крупные проекты и внесла весомый вклад в развитие военно-технического сотрудничества с зарубежными государствами.

Он отметил, что "Рособоронэкспорт" стал одним из драйверов отечественного оборонно-промышленного комплекса, обеспечив загрузку производственных мощностей, сохранение квалифицированных кадров и финансовую устойчивость предприятий отрасли.

"Современная российская военная продукция отличается уникальными технологическими решениями, признана и востребована на международном рынке. Пример тому - расширение географии поставок, увеличение портфеля заказов "Рособоронэкспорта", - отметил он.

Премьер выразил уверенность, что профессионализм и ответственное отношение к делу сотрудников компании и впредь будут залогом успешного решения масштабных задач. Он пожелал коллективу здоровья, благополучия и новых достижений на благо России.

О предприятии

Сегодня исполнилось 25 лет со дня основания госкорпорации. ФГУП "Рособоронэкспорт" был образован как единый государственный посредник в торговле оружием в сфере военно-технического сотрудничества.