Игру "Смута: зов сердца" перевели на английский и польский языки

На международном рынке проект носит название Time of Troubles: Call of the Heart

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Российская студия "Много много игр" объявила об адаптации визуальной новеллы "Смута: зов сердца" для международного рынка под названием Time of Troubles: Call of the Heart. Первым шагом стал перевод игры на английский и польский языки, сообщила ТАСС пресс-служба компании.

"Смута: зов сердца" - визуальная новелла (интерактивный текстовый квест) для мобильных платформ в сеттинге игры "Смута", поддержанной АНО "Институт развития интернета". В центре повествования оказывается молодая девушка Ирина, для которой привычная жизнь оборачивается настоящей западней. Спасаясь от уготованной ей судьбы в монастырских стенах, героиня решается на отчаянный шаг - переодевшись в мужское платье, она пускается в бега. Судьба сводит беглянку с казачьим отрядом, и дальнейший путь Ирины будет зависеть от решений игрока.

"В последние годы мы наблюдаем растущий живой интерес зарубежной аудитории к истории России. Именно поэтому мы решили адаптировать наш проект, основанный на событиях Смутного времени, для международных игроков. "Смута: зов сердца" - это не просто игра, а история, которая может открыть новый взгляд на эпоху, наполненную драмой и героями. Локализация на английский и польский языки - важный шаг, чтобы сделать эту историю доступной и понятной максимально широкому кругу пользователей", - рассказал ТАСС основатель студии "Много много игр" Евгений Овчинников.

"Много много игр" - российская игровая студия, основанная в Воронеже в 2021 году. Она занимается разработкой визуальных новелл, а также аутсорсингом в области геймдизайна, разработки кода и визуальной составляющей. Флагманский проект компании - сборник визуальных новелл "Lagerta - интерактивные истории". Сборник включает комедии, детективы, фэнтези, мистику и другие жанры, всего более чем 250 глав в 27 историях, большинство из которых - про Россию.