В Литве опасные объекты завода Rheinmetall защитят насыпями высотой 19 м

Предприятие будет построено у города Байсогала на северо-западе страны.

Редакция сайта ТАСС

ВИЛЬНЮС, 4 ноября. /ТАСС/. Наиболее опасные объекты завода по производству боеприпасов, который Литва начинает строить совместно с германским оборонным концерном Rheinmetall, будут защищены земляными насыпями высотой почти 20 м. Об этом в эфире литовского национального радио LRT сообщил глава компании Epso-G Invest, являющейся генеральным подрядчиком проекта, Томас Варняцкас.

"Безопасность жителей города Байсогала, рядом с которым будет находиться завод, обеспечат технологические решения, особенности конструкций построек, достаточная отдаленность предприятия, а также насыпи, которыми наиболее опасные объекты отделят друг от друга, - сказал он. - Высота насыпей будет до 19 м".

Завод построят у города Байсогала на северо-западе страны. Под него выделен участок площадью 340 га. Официальная церемония начала работ пройдет 4 ноября.

Партнерами учреждено совместное предприятие Rheinmetall Defence Lithuania. Вильнюсу принадлежит 49% акций. Стоимость проекта составит до €300 млн. Завод будет производить в год 10 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм.