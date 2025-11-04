Силуанов: РФ и Китаю необходима устойчивая финансовая инфраструктура

Также важно создание благоприятных условий для бизнеса, чтобы поддерживать рост взаимных инвестиций и реализацию совместных проектов как в России, так и в Китае, отметил министр финансов РФ

Министр финансов РФ Антон Силуанов © Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

ПЕКИН, 4 ноября. /ТАСС/. России и Китаю необходимо поддерживать устойчивую двустороннюю финансовую инфраструктуру. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на открытии 11-го Российско-китайского финансового диалога в Пекине.

"Первое, необходимо поддерживать устойчивость двусторонней финансовой инфраструктуры и формировать новые надежные каналы расчетов для обеспечения роста взаимной торговли. Второе, создание благоприятных условий для бизнеса, чтобы поддерживать рост взаимных инвестиций и реализацию совместных проектов как в России, так и в Китае", - сказал министр, говоря о приоритетах совместной работы. С китайской стороны в диалоге принял участие министр финансов КНР Лань Фоань.