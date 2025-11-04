Силуанов: гражданам РФ и КНР нужно обеспечить доступный механизм платежей

По словам министра финансов России, это будет способствовать культурному, научному и туристическому обмену

Министр финансов РФ Антон Силуанов © Станислав Красильников/ ТАСС

ПЕКИН, 4 ноября. /ТАСС/. Гражданам России и Китая необходим доступный и понятный механизм двусторонних платежей. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на открытии 11-го Российско-китайского финансового диалога.

"Для граждан России и Китая необходимо обеспечить понятный и доступный механизм платежей. Это будет способствовать нашим туристическим обменам, научным, культурным обменам наших граждан", - сказал министр, добавив, что также следует наращивать сотрудничество с научными кругами в целях обмена опытом в реализации совместных научных проектов.

С китайской стороны в диалоге принял участие министр финансов КНР Лань Фоань.