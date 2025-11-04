Лукашенко считает возможным нарастить товарооборот Белоруссии с Индией

По словам президента, главный вопрос заключается в активизации двустороннего сотрудничества

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Сергей Шелег/ БелТА/ ТАСС

МИНСК, 4 ноября. /ТАСС/. Белоруссия и Индия в перспективе могут в несколько раз нарастить двусторонний товарооборот до $2-3 млрд в год. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с индийским послом Ашоком Кумаром.

"Вопрос сотрудничества Беларуси с Индией весьма актуальный сейчас и находится на особом контроле. Мы далеко не все реализовали и даже близко к тому не подошли, чтобы реализовать те возможности, которыми мы сегодня обладаем. Хоть мы и в два раза повысили наш товарооборот, достигнув полмиллиарда долларов, но в наших отношениях это почти ничто. И та планка, к которой мы стремимся - $2-3 млрд товарооборота в год, - это вполне реально и достижимо", - цитирует главу государства агентство БелТА.

