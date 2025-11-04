Глава Минфина КНР: Китаю и РФ нужна координация в макроэкономической политике

Лань Фоань считает, что сторонам необходимо укреплять связи по основным международным финансовым вопросам, а также содействовать созданию более справедливой системы глобального экономического управления

Редакция сайта ТАСС

ПЕКИН, 4 ноября. /ТАСС/. Россия и Китай должны усилить взаимодействие и координацию в области макроэкономической политики. Об этом заявил министр финансов КНР Лань Фоань на открытии 11-го Российско-китайского финансового диалога в Пекине.

"Я хотел бы выдвинуть три предложения. Первое заключается в усилении взаимодействия и координации в области макроэкономической политики с тем, чтобы придать новый импульс стабильному росту мировой экономики, развитию и оживлению экономик двух стран. В настоящее время наблюдается слабый глобальный экономический рост, а внешняя ситуация сложна и изменчива. И Китаю, и России необходимо координировать общую внутреннюю и международную ситуацию, повышать динамику и устойчивость экономического роста и совместно реагировать на риски и вызовы", - сказал он.

Второе предложение министра предусматривает продвижение обмена мнениями по сотрудничеству двух стран в области финансовой политики в целях достижения еще большей взаимной выгоды. "Китай готов и далее укреплять обмены и сотрудничество с Россией в области финансов, бухгалтерского учета, налогообложения и отчетности, активно содействовать обмену опытом управления финансами и сотрудничеству в области финансового надзора между двумя странами, углублять сотрудничество между двумя странами в банковской сфере, по ценным бумагам и страхованию <...>", - заявил он.

Кроме того, указал глава Минфина КНР, еще одним направлением сотрудничества должно стать укрепление связей и координации между Китаем и Россией по основным международным финансовым вопросам, а также содействие созданию более справедливой системы глобального экономического управления. "И Китай, и Россия являются конструктивными силами в поддержании глобальной стратегической стабильности и совершенствовании глобального управления", - отметил он.

С российской стороны в диалоге принял участие министр финансов Антон Силуанов.