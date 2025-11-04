"Казмунайгаз" завершил все ремонты на НПЗ в 2025 году

Председатель правления компании Асхат Хасенов сообщил, что все заводы работают в штатном режиме

АБУ-ДАБИ, 4 ноября. /ТАСС/. "Казмунайгаз" завершил все ремонты на нефтеперерабатывающих заводах в 2025 году. Об этом сообщил журналистам в кулуарах конференции ADIPEC председатель правления "Казмунайгаза" Асхат Хасенов.

"Мы в этом году завершили все ремонты, все заводы работают в штатном режиме", - сказал он, отвечая на вопрос, будут ли еще ремонты на НПЗ в 2025 году.

Правительство Казахстана 16 октября решило ввести мораторий на повышение цен на бензин АИ-92 и дизельное топливо, которые продаются на заправках.