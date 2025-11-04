В части регионов Украины увеличили графики ограничения энергопотребления

Интервал будет действовать с 08:00 до 22:00 вместо запланированных ранее с 08:00 до 11:00 и с 16:00 до 22:00

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Графики ограничения энергопотребления увеличили в отдельных регионах Украины на фоне сложной ситуации в энергосистеме страны. Об этом в своем Telegram-канале сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго".

3 ноября "Укрэнерго" информировало, что 4 ноября графики почасовых отключений света для украинцев будут действовать с 08:00 до 11:00 и с 16:00 до 22:00. 4 ноября в компании заявили, что этот интервал решено увеличить с 08:00 до 22:00 (с 09:00 до 23:00 мск). На тот же период будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

В компании не уточнили, в каких именно регионах вводятся ограничения. При этом компания "ДТЭК" сообщила, что по команде "Укрэнерго" 4 ноября в Киеве и Киевской области для ряда потребителей на время будут отключать электричество.

Массовые многочасовые отключения света начались в ряде регионов Украины, а также в Киеве 10 октября. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. Министр энергетики страны Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную. В последующие дни регулярно поступали сообщения о повреждении энергетической инфраструктуры, вводились аварийные и плановые графики отключений. В ночь на 30 октября на всей территории Украины объявлялась воздушная тревога, во время действия предупреждения поступали сообщения о взрывах в разных областях. Позже сообщалось о серьезных повреждениях энергетической инфраструктуры.