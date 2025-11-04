Глава Eni: сокращение мощности "Ямал СПГ" может сказаться на мировых рынках

Главный управляющий Eni Клаудио Дескальци пояснил, что потребность в газе будет сохраняться, поскольку СПГ, в частности, необходим для осуществления "зеленого перехода" наряду с атомной энергетикой

РИМ, 4 ноября. /ТАСС/. Сокращение производственной мощности проекта "Ямал СПГ" может негативно сказаться на мировых рынках. Такое мнение выразил в интервью газете Corriere della Sera главный управляющий итальянской энергетической компании Eni Клаудио Дескальци.

"В 2027 году (после запрета на импорт СПГ в Европу - прим. ТАСС) весь газ из Сибири по проекту "Ямал" будет перенаправлен в Азию и на Ближний Восток. Если возникнут какие-то препятствия логистического или инфраструктурного характера, производство сократится. И это создаст напряженность на рынках, которые, не надо забывать, глобальные", - сказал Дескальци.

Он пояснил, что потребность в газе будет сохраняться, поскольку СПГ, в частности, необходим для осуществления "зеленого перехода" наряду с атомной энергетикой.

Он также пояснил, что соглашение, достигнутое Eni с малайзийской компанией Petronas, предполагает совместную добычу нефти в Индонезии и Малайзии, которую планируется довести до 500 тыс. баррелей в сутки.

Ранее ЕС включил в 19-й пакет санкций полный запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам с 25 апреля 2026 года, а по долгосрочным - с 1 января 2027 года. Запрещается покупка, импорт или передача, прямо или косвенно, СПГ, который производится или экспортируется из России.