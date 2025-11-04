Главы регионов ДФО смогут определять единственного организатора строительства

Также правительству поручили рассмотреть вопрос о реализации проектов по созданию многофункциональных модульных объектов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Губернаторы и главы регионов Дальневосточного федерального округа смогут определять единственного организатора строительства объектов, включенных в комплексный план социально-экономического развития городов и агломераций. Соответствующее поручение президента России Владимира Путина опубликовано на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации рассмотреть возможность определения высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации, входящего в состав Дальневосточного федерального округа, единственного исполнителя при осуществлении закупок работ по строительству объектов капитального строительства, включенных в комплексный план социально-экономического развития городов и агломераций такого субъекта Российской Федерации", - говорится в перечне поручений по итогам Восточного экономического форума.

Доклад об исполнении получения должен быть представлен президенту до 15 апреля 2026 года.

Также правительству поручено до 1 августа 2026 года рассмотреть вопрос о реализации проектов по созданию многофункциональных модульных объектов, позволяющих совмещать выполнение социальных, культурных, коммерческих функций, в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в муниципалитетах Дальнего Востока и Арктики.