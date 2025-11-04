Херсонскую зерновую компанию преобразуют в акционерное общество в 2026 году

На предприятии проведут полную ревизию имущества

ГЕНИЧЕСК, 4 ноября. /ТАСС/. ГУП "Херсонская зерновая компания" преобразуют в акционерное общество в 2026 году, на предприятии проведут полную ревизию имущества. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо по итогам встречи с руководителем компании Сергеем Кивой.

"Готовимся к переходу компании в формат акционерного общества в 2026 году. Начинаем с полной ревизии имущества, чтобы структура активов была прозрачной и понятной. Поручил провести инвентаризацию элеваторов: оценить объекты и выстроить единую концепцию развития, чтобы работать с урожаем надежно и эффективно", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.

Он добавил, что Херсонская зерновая компания формирует пакет инвестиционных проектов на ближайшие три года с задачами по модернизации и росту.

Ранее директор компании Сергей Кива пояснял ТАСС, что преобразование предприятия в акционерное общество позволит обеспечить достижение высокого уровня социально-экономического развития и роста конкурентоспособности экономики Херсонской области. По его словам, в рамках работы по этому направлению планируется формирование более 800 рабочих мест, активизация инвестиционной деятельности в сельскохозяйственной сфере, развитие механизмов государственно-частного партнерства, привлечение в экономику региона инвестиций и новых технологий, обеспечивающих увеличение поступлений в бюджетную систему Херсонщины.

22 сентября Кива в беседе с ТАСС сообщал, что документация Херсонской зерновой компании приведена в соответствие с российским законодательством, что позволит предприятию быстрее наладить взаимодействие с другими регионами РФ, увеличить доходность и меньше зависеть от субсидий.