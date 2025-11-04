Аренда аэродромов стала доступна их операторам без проведения конкурса

Это позволит обеспечить непрерывность функционирования этих объектов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, допускающий аренду аэродромов гражданской авиации их операторами без проведения аукционов и конкурсов.

Новые нормы закреплены в Воздушном кодексе РФ. Устанавливается, что оператор, эксплуатирующий аэродром гражданской авиации для взлета, посадки, руления и стоянки гражданских воздушных судов, а также соответствующий требованиям федеральных авиационных правил, может арендовать аэродром, находящийся в федеральной собственности, без проведения конкурсов и аукционов.

Данные изменения позволяют существенно сократить срок передачи федерального недвижимого имущества в аренду операторам аэродромов гражданской авиации (без издания соответствующего акта правительства Российской Федерации), обеспечить непрерывность функционирования аэродромов, а также эффективное использование и сохранность государственного имущества.