Путин продлил мораторий на единую уплату налогов и зарплат в ГОЗ

Принятым законом он будет действовать до конца 2026 года

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, который продлевает мораторий на обязанность уплачивать налоги и взносы одновременно с выплатой зарплат в сфере гособоронзаказа до 31 декабря 2026 года. Документ опубликован на портале правовых актов.

1 января 2023 года вступили в силу поправки в Налоговый кодекс, согласно которым следует вносить на единый налоговый счет налоги, сборы и страховые взносы каждого налогоплательщика и налогового агента. Одновременно с этим закон о гособоронзаказе предусматривает использование отдельного счета, с которого можно списывать деньги на оплату труда только при одновременной уплате налогов и взносов.

Как отмечали авторы закона в пояснительной записке, ФЗ "О государственном оборонном заказе" устанавливает режим использования отдельного счета, который предусматривает списание денег с отдельного счета в целях оплаты труда только при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Фонд пенсионного и социального страхования РФ, а также в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.

Так, поясняли в правительстве РФ, внедренный в налоговое законодательство институт единого налогового платежа делает невыполнимым существующее требование законодательства в части одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов при выплате заработной платы с отдельного счета.

Ранее принятыми законами была предусмотрена временная приостановка (мораторий) на действие условия одновременности уплаты соответствующих налогов и взносов при осуществлении оплаты труда в 2023, 2024 и 2025 годах. Принятым законом мораторий продлевается до конца 2026 года.