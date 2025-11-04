В России уточнили условия перехода на спецсчет капремонта

Подписанный президентом РФ закон устраняет правовую неопределенность в расчете сроков смены порядка накопления средств

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Условия перехода с одного способа формирования фонда капитального ремонта на другой уточнили в России, соответствующий закон подписал президент страны Владимир Путин. Документ устраняет правовую неопределенность в расчете сроков смены порядка накопления средств.

Как поясняли авторы инициативы, в действующей редакции Жилищного кодекса срок вступления в силу решения о смене способа формирования фонда капремонта отсчитывается с даты направления документа региональному оператору. Это создавало сложности на практике, так как оператору часто было трудно точно установить эту дату. Закон заменяет момент "направления" на момент "получения" решения оператором, что упрощает процедуру и сокращает сроки перехода.

Также законом уточняется перечень лиц, которые имеют право запрашивать информацию об операциях по специальному счету, используемому для капитального ремонта. Теперь в этот перечень будут включены региональный оператор и новый владелец специального счета.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.