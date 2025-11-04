Nammo создаст на Украине СП по производству боеприпасов

В рамках договоренности Украина получит доступ к большему количеству норвежских технологий

СТОКГОЛЬМ, 4 ноября. /ТАСС/. Норвежская оборонная компания Nammo подписала меморандум с украинской компанией-партнером о сотрудничестве в области производства боеприпасов, включающий пункт о создании на Украине совместного предприятия. Об этом говорится в заявлении норвежского правительства.

"Министры обороны Норвегии и Украины присутствовали сегодня при подписании меморандума между Nammo и украинским промышленным партнером. Цель соглашения - расширить доступ Украины к стратегическим ресурсам, а также к производству боеприпасов и боеголовок", - сообщили власти Норвегии.

Как отмечается в заявлении, меморандум состоит из двух пунктов. Первый касается создания сторонами совместного предприятия по разработке и производству снарядов на Украине. В рамках соглашения национальные и наднациональные компании-доноры также смогут выделять средства на покупку боеприпасов для Киева.

Второй пункт акцентирует внимание на дальнейшем расширении сотрудничества между Nammo и украинской стороной с целью "сделать Украину самодостаточной во всем цикле создания боеприпасов". В рамках договоренности Украина получит доступ к большему количеству норвежских технологий, в том числе в области производства критически важных компонентов и расходных материалов, в частности, пороха и химикатов.