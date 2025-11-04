США разрешили операции, касающиеся якобы связанных с Лукашенко самолетов

Речь идет о EW-001PA, EW-001PB и EW-001PH

ВАШИНГТОН, 4 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты разрешили финансовые операции, касающиеся трех самолетов, якобы связанных с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом говорится в тексте генеральной лицензии, размещенной на сайте Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.

Из документа следует, что США разрешают "все запрещенные ранее транзакции", касающиеся самолетов с бортовыми номерами EW-001PA, EW-001PB и EW-001PH. Как подчеркивается в тексте генеральной лицензии, она касается "транзакций, связанных с использованием самолетов Александром Лукашенко или иностранным обществом с ограниченной ответственностью "Славкалий". В нем отмечается, что действие генеральной лицензии не распространяется на "какие-либо иные транзакции", запрещенные в соответствии с санкциями в отношении Белоруссии.

В уведомлении OFAC также содержатся данные об отмене санкций в отношении белорусской авиакомпании "Белавиа". Кроме того, из-под действия ограничительных мер правительства США выведен связанный с "Белавиа" самолет с бортовым номером EW-301PJ.

В сентябре представитель президента США Джон Коул на встрече с Лукашенко сообщил, что американские власти хотят вернуть свое посольство в республику и что Вашингтон снял санкции с "Белавиа". Министерство финансов США выпустило генеральную лицензию на финансовые операции с белорусским авиаперевозчиком и его дочерними структурами.

В середине октября Лукашенко сообщил, что заявленное Соединенными Штатами снятие санкций с "Белавиа" не освободило перевозчика от некоторых "глупых обязательств". По словам лидера республики, американцы это признают.