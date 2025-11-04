Стоимость криптовалют Ethereum и биткойна снижается более чем на 5%

Курс Ethereum составил $3 391

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Стоимость первых двух по капитализации криптовалют - биткойна и Ethereum ("эфириум", "эфир", ETH) - демонстрирует снижение более чем на 5%, свидетельствуют данные площадки Binance.

По данным Binance на 20:42 мск, курс Ethereum снижался на 7,45%, до $3 391. К 21:01 мск криптовалюта ускорила снижение и находилась на уровне $3 367 (-8,20%).

Текущий исторический максимум "эфира" был установлен 24 августа 2025 года, тогда стоимость криптовалюты поднялась до $4 956,78.

По состоянию на 20:42 мск, биткойн снижался на 5,68% и находился на уровне $101 332. К 21:01 мск биткойн ускорил снижение и находился на отметке в $101 046 (-5,94%).

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы. Биткойн является самой популярной и известной из криптовалют. На втором месте - запущенный в 2013 году Etherium, текущая капитализация которого составляет около $406 млрд.