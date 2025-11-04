Глава Eni заявил, что в Европе не будет избыточного предложения нефти в 2026 году

Спрос растет, достаточного предложения и инвестиций нет отметил Клаудио Дескальци

Редакция сайта ТАСС

АБУ-ДАБИ, 4 ноября. /ТАСС/. Генеральный директор итальянской энергетической компании Eni Клаудио Дескальци заявил, что на европейском рынке не будет избыточного предложения нефти в 2026 году, несмотря на постепенное увеличение добычи странами ОПЕК+.

"Я не думаю, что в 2026 году мы увидим переизбыток предложения. За последние 12 лет мы инвестировали половину от того, что было необходимо для увеличения производства. Спрос растет, но у нас нет достаточного предложения и достаточных инвестиций", - сказал Дескальци на конференции ADIPEC в Абу-Даби.

Ранее восемь стран ОПЕК+ согласовали увеличение добычи на 137 тыс. баррелей в сутки на декабрь, а также договорились взять паузу в дальнейшем наращивании на первый квартал 2026 года.