Биткойн и Ethereum демонстрируют резкое снижение

К 23:50 мск биткойн замедлил снижение и находился на отметке в $100,6694 тыс.

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Стоимость первых двух по капитализации криптовалют - биткойна и Ethereum ("эфириум", "эфир", ETH) - демонстрировала резкое снижение почти на 7% и 13% соответственно, свидетельствуют данные площадки Binance.

По состоянию на 23:18 мск 4 ноября биткойн снижался на 6,57% и находился на уровне $99,671 тыс. К 23:50 мск биткойн замедлил снижение и находился на отметке в $100,6694 тыс. (-5,51 %).

По данным Binance на 23:19 мск, курс Ethereum снижался на 12,69%, до $3 152. К 23:50 мск криптовалюта замедлила снижение и находилась на уровне $3 194 (-11,02%).

По данным Coinmarketcap на 4 ноября, капитализация всего криптовалютного рынка составляла $3,31 трлн. Из них $2,006 трлн (60,3%) приходится на биткойн, $384,043 млрд (11,6%) - на Ethereum.

Из данных площадки Coinglass следует, что мировые криптобиржи за сутки ликвидировали позиции более 391 тыс. трейдеров на сумму $1,69 млрд. Большая часть ликвидаций пришлась на эфир. Порядка $1,45 млрд ликвидаций пришлось на длинные позиции, $238,67 млн - на короткие. Из общего числа на Ethereum пришлось около $572,6 млн, из которых порядка $514,38 млн ликвидаций пришлось на длинные позиции, $58,22 млн - на короткие. Из общего числа на биткойн пришлось около $539,88 млн, из которых порядка $505,33 млн ликвидаций пришлось на длинные позиции, $34,54 млн - на короткие. Самый крупный ордер на ликвидацию за последние сутки был подан на HTX - BTC-USDT стоимостью $47,87 млн.