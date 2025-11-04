Трамп: средства на продовольственную помощь выделят после шатдауна

Президент США указал, что для этого радикальные левые демократы должны проголосовать в поддержку законопроекта о финансировании работы Сената Конгресса

ВАШИНГТОН, 4 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что средства на оказание продовольственной помощи малоимущему населению страны начнут поступать лишь после преодоления шатдауна - частичной приостановки работы американского правительства, вызванной отсутствием финансирования. Соответствующую публикацию он разместил в Truth Social.

По словам Трампа, средства по программе дополнительной продовольственной помощи (SNAP) "будут выделены только после того, как радикальные левые демократы откроют правительство (проголосуют в Сенате Конгресса в поддержку законопроекта о финансировании его работы - прим. ТАСС)".

3 ноября газета The Washington Post сообщила со ссылкой на решение Министерства сельского хозяйства США, что администрация выделит половину средств, необходимых для оказания продовольственной помощи малоимущему населению страны в ноябре. Как поясняло издание, Минсельхоз таким образом частично удовлетворил требование суда в штате Род-Айленд, который 31 октября предписал администрации Трампа выделить финансирование на оказание продовольственной помощи, необходимой примерно 42 млн американцев.

31 октября Трамп заявил, что у Белого дома нет законных полномочий для выделения средств на программу из-за шатдауна. При этом американский лидер отметил, что если суд предоставит Белому дому соответствующее юридическое указание, то он сочтет честью обеспечить финансирование по программе SNAP, как это произошло с выплатами для военных и сотрудников правоохранительных органов.

Частичная приостановка работы федерального правительства США началась в полночь на 1 октября (07:00 мск) в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе не смогли прийти к согласию относительно ряда статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Демократы и республиканцы обвиняют друг друга в провоцировании и затягивании шатдауна в политических целях.