РЖД ожидают снижения погрузки на сети в ноябре на 2,6%

В декабре - на 4,8%, сообщила замгендиректора компании Ирина Магнушевская

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) ожидает снижения погрузки на сети в ноябре на 2,6%, в декабре - на 4,8% в годовом выражении. Об этом журналистам сообщила замгендиректора компании Ирина Магнушевская.

"В ноябре на минус 2,6% к уровню 2024 года, а в декабре на минус 4,8%", - сказала она, отвечая на вопрос об ожидаемой погрузке.

В ноябре 2024 года погрузка на сети РЖД составила 95,6 млн тонн, а в декабре - 99,3 млн тонн.

Погрузка за январь - октябрь 2025 года составила 927,1 млн тонн, что на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.