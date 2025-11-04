Кузбасс не предъявил 1,1 млн т угля по соглашению с РЖД

Замглавы организации Ирина Магнушевская отметила, что договор не выполняется с учетом, что этот груз за первые 9 месяцев не был предъявлен в полном объеме, также полностью не перевезен в инновационных вагонах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Кузбасс с начала текущего года не предъявил 1,1 млн т угля в рамках соглашения с "Российскими железными дорогами" (РЖД) по вывозу угля на восток, угольные компании не выполняют условия соглашения. Об этом сообщила журналистам замглавы РЖД Ирина Магнушевская.

"У коллег по соглашению с начала года идет 1,1 миллиона тонн, которые не предъявлены, плюс у них не использование инновационных вагонов, как было записано в соглашении. В принципе коллеги считают в сумме, что они компенсируют. Мы для себя отмечаем, что соглашение не выполняется с учетом того, что этот груз за первые 9 месяцев не был предъявлен в полном объеме, плюс не перевезен полностью в инновационных вагонах", - сказала она.

Что касается выполнения соглашения по итогам года, Магнушевская напомнила, что впереди ноябрь - декабрь. "РЖД со своей стороны выполняют все условия. И очередь "В", там, где находится уголь по соглашению, она дает приоритет, и мы берем этот груз в первую очередь", - уточнила она.

О соглашении

Правительство Кузбасса и РЖД заключили соглашение, предусматривающее отгрузку и вывоз из региона железнодорожным транспортом каменного угля на экспорт в восточном направлении в объеме 54,1 млн тонн в 2025 году.