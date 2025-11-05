В ДНР сообщили, что застройщики используют программу страхования военных рисков

К программе инвесторы отнеслись позитивно, отметил советник главы республики Вадим Матиенко

ДОНЕЦК, 5 ноября. /ТАСС/. Застройщики в Донецкой Народной Республике (ДНР) используют программу страхования военных рисков, несмотря на немалую стоимость этой страховки, сообщил ТАСС советник главы республики Вадим Матиенко.

"Она [программа] используется. Более того, если мы возьмем ипотечное строительство, то застройщики в рамках проектного финансирования тоже привлекают страхование риска. Да, оно отчасти не всегда экономически [выгодно], потому что стоимость страхования высока, но большая часть инвесторов привлекает такое страхование, чтобы обезопасить свои риски", - сказал Матиенко.

Он уточнил, что к программе инвесторы отнеслись позитивно, многие благодарили власти. "Спасибо государству, говорят инвесторы, что позаботилось, что оно предусмотрело такую программу. Сегодня инвестор, приходя в регион, спокойно может застраховать свои риски и работать, понимая, что мало ли что, у него есть гарантия", - отметил собеседник агентства.

Ранее в Минстрое сообщили ТАСС о реализации в ДНР более 70 проектов инвестиционного жилищного строительства. Ими занимаются 25 застройщиков. Жители республики взяли почти 3,8 тыс. льготных ипотечных кредитов на 19,62 млрд рублей. Премьер-министр республики Андрей Чертков уточнил агентству, что план ввода в эксплуатацию жилья в ДНР на этот год составил более 750 тыс. кв. м, а к 2030 году показатель увеличат до почти 1,8 млн кв. м.

В июне 2025 года вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что программа страхования военных рисков по жилью запущена в регионах Донбасса и Новороссии.