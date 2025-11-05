"Русский стандарт": объем конвертаций доллара в октябре был в 2,5 раза выше евро

При этом евро чаще продавали, а доллары - покупали, отмечается в исследовании банка

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Объем конвертаций американского доллара в октябре 2025 года в 2,5 раза превысил объем операций с евро. При этом наличные доллары чаще покупали, а евро преимущественно продавали, свидетельствуют данные исследования, проведенного банком "Русский стандарт" (есть в распоряжении ТАСС).

Согласно статистике банка, наличные доллары в октябре чаще покупали, чем продавали: на долю покупок в отделениях пришлось 56%, продаж - 44%. В то же время евро чаще продавали: соотношение по числу операций составило 60% против 40%.Средний чек конвертации долларов в октябре составил $490, а евро - €472.

Подавляющее большинство валютообменных операций - 95% - клиенты совершили в октябре в отделениях банка, и лишь 5% пришлось на онлайн-канал, в сентябре соотношение было 96% против 4% также в пользу офлайна.

"Поддержку рублю в минувшем октябре продолжали оказывать ослабление спроса на иностранную валюту, а также текущие высокие ставки по рублевым депозитам, - отмечает CFA, директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максим Тимошенко. - В середине месяца рубль показал заметное укрепление. Подобный тренд был результатом "тонкого" рынка, на котором экспортеры активно продавали свою выручку по разным причинам. В том числе - потребность в рублевой ликвидности внутри страны, выплата налогов, в частности. Импортеры же тем временем снизили свою активность на фоне того, что повышенного спроса на импорт не наблюдалось".

В рамках исследования были изучены объемы, средние чеки и количество наличных и безналичных валютообменных операций в банке "Русский стандарт" в сентябре и октябре 2025 года.