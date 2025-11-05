Wheelies: развитие отрасли БПЛА в России будет в сфере услуг и логистике

Беспилотная доставка грузов будет развиваться по модели, схожей с традиционным транспортом, считает генеральный директор компании Дмитрий Кузьма

Редакция сайта ТАСС

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 ноября. /ТАСС/. Отрасль беспилотных летательных аппаратов в РФ в ближайшем будущем будет развиваться в сфере услуг, логистическом направлении и в обеспечении производства, уверен генеральный директор Wheelies (корпорация ITG), разрабатывающей софт для БПЛА для заказчиков в России и других странах мира, Дмитрий Кузьма.

Ранее "Известия" сообщили, что федеральные власти обсуждают меру по смягчению ограничений для гражданского применения дронов. Это может коснуться более чем 50 из 89 субъектов РФ. При этом в конце октября появилась информация, что компания, обеспечивающая работу одного из крупнейших в РФ маркетплейсов Wildberries, испытала доставку с помощью БПЛА в Санкт-Петербурге.

"В ближайшие годы ключевым направлением станет интеграция БПЛА в существующие транспортные и производственные процессы, а также рост сервисных моделей - от мониторинга до автономных доставок", - сказал Кузьма в беседе с корреспондентом ТАСС.

Он считает, что в части беспилотной доставки грузов развитие будет происходить по модели, схожей с используемым сейчас традиционным транспортом. То есть, основной грузопоток, как и сейчас, будет идти по земле - просто грузовики постепенно станут беспилотными.

"А вот дроны займут локальные ниши, где критична скорость или доступность: доставка органов для трансплантации, операции МЧС, работа в труднодоступных районах, доставка на острова или к удаленным объектам. Также перспективна доставка малых грузов до конечных точек - потребителей или дронопортов. В ближайшие годы рост таких сфер может поддерживаться государственными субсидиями, чтобы ускорить развитие всей отрасли", - пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что при этом разработчики уже сейчас видят несколько потенциальных рисков для использования БПЛА по этим направлениям и стараются их минимизировать. "Основные риски связаны с техническими сбоями, потерей связи и столкновениями с объектами инфраструктуры. Чтобы минимизировать их, внедряются многоуровневые системы безопасности - резервное управление, автоматическая стабилизация, датчики препятствий, визуально-инерциальная навигация, позволяющая выполнять миссию даже без GPS. Постепенно беспилотники становятся более автономными и надежными, что снижает зависимость от оператора и минимизирует влияние человеческого фактора", - уверен Кузьма.