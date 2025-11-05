Спрос на загородный отдых на горных курортах Красноярска и Губахи вырос в 5 раз

Эксперты "Авито путешествия" и "Авито услуги" также зафиксировали увеличение спроса на обучение катанию на горных лыжах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Объем бронирований загородного жилья на горнолыжных курортах Красноярска и Губахи (город в Пермском крае) на предстоящий зимний сезон вырос в 5,3 и 4,9 раза соответственно по сравнению с годом ранее. Об этом говорится в совместном исследовании сервисов "Авито путешествия" и "Авито услуги" (есть у ТАСС).

"Число бронирований год к году активнее всего выросло в Красноярске (+425%), Губахе (+386%), Кировске (+150%), Шерегеше (+76%), Сочи (+49%) и Архызе (+47%). Самые доступные цены при раннем бронировании среди популярных курортов были в Губахе (10,6 тыс. руб. в сутки), Красноярске (12,3 тыс. руб.) и Архызе (13,7 тыс. руб.)", - рассказали эксперты.

При этом выбор загородной недвижимости для посуточной аренды на горнолыжных курортах больше всего год к году вырос в Южно-Сахалинске (+92%), Кировске (+54%), Шерегеше (+27%), Архызе (+26%), Белокурихе (+25%) и Сочи (+20%).

Что касается посуточной аренды квартир, то их выбор заметнее всего вырос в Архызе (в 2,1 раза), Южно-Сахалинске (+39%), Красноярске (+28%), Златоусте (+22%) и Сочи (+20%). Самые доступные варианты в зимнем сезоне предлагают Златоуст (в среднем 3,1 тыс. рублей в сутки), Нижний Тагил и Красноярск (по 3,3 тыс. рублей) Наибольший рост спроса на размещение в таких объектах вырос в Златоусте (в 4 раза), Нижнем Тагиле (в 2,9 раза) и Губахе (в 2,8 раза), отмечается в исследовании.

Эксперты также зафиксировали увеличение спроса на обучение катанию на горных лыжах. По данным "Авито услуг", в январе-сентябре 2025 года спрос на услуги тренеров по горнолыжному спорту вырос на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самая высокая динамика спроса зафиксирована в Кемеровской области, где тренировки по катанию на горных лыжах искали на 82% чаще. В Мурманской области такие занятия стали на 37% популярнее.