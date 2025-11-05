Дефицит бюджета Камчатки в 2026 году составит порядка 6 млн рублей

Депутаты краевого Заксобрания начали работу по формированию проекта бюджета региона на 2026-2028 годы

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 ноября. /ТАСС/. Депутаты краевого Заксобрания на Камчатке начали работу по формированию проекта бюджета региона на 2026-2028 годы. Так, согласно прогнозу, дефицит бюджета региона в 2026 году составит около 6 млн рублей, что меньше, чем в 2025 году, сообщили ТАСС в краевом парламенте.

"В первую очередь, средства направят на обеспечение работы бюджетных учреждений, социальные выплаты населению, заработную плату работников государственных учреждений, софинансирование федеральных программ. Основные параметры бюджета Камчатского края на ближайшие три года выглядят так: в 2026 году прогнозируемые доходы региона составят более 127 млрд рублей, расходы - 133,8 млрд рублей, дефицит - около 6 млн рублей. В последующие два года ожидается бюджет с профицитом в объеме 368,4 млн рублей при доходах и расходах: на 2027 год - 115 млрд рублей и 114,6 млрд рублей, на 2028 год - 124,8 млрд рублей и 124,4 млрд рублей, соответственно", - цитирует пресс-служба слова председателя краевого парламента Ирины Унтиловой.

Для сравнения, в 2025 году дефицит составил порядка 6,6 млн рублей. Прогнозируемый уровень инфляции на все три года установлен на отметке 4,7%. При формировании бюджета особое внимание уделено оптимизации расходов и эффективному использованию имеющихся ресурсов.