Валютные запасы Монголии достигли исторического максимума в $5,9 млрд

За год они увеличились на 25,7%, сообщила пресс-служба Монголбанка

Редакция сайта ТАСС

УЛАН-БАТОР, 5 ноября. /ТАСС/. Валютные резервы Монголии выросли за год на 25,7%, достигнув $5,9 млрд, что является рекордным показателем в истории страны. Об этом сообщила пресс-служба Монголбанка (центробанка).

"Валютные резервы, составляли $4,7 млрд в конце октября 2024 года. Они выросли за год на 25,7%, только за последние четыре месяца они увеличились на $700 млн и достигли к началу ноября 2025 года исторического максимума в $5,9 млрд. Такой рост обусловлен доходами от продажи главного экспортного товара страны - угля", - привел данные финансовый регулятор.

Он напомнил, что для увеличения валютных поступлений в июле 2025 года премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар ввел в крупнейшей государственной компании "Эрдэнэс Таван Толгой" - главном экспортере угля - трехмесячный особый режим и назначил команду специальных представителей правительства.

В результате экспорт угля увеличивался ежемесячно и в сентябре побил исторический рекорд в 3,2 млн тонн. Ранее президент Монголбанка Бядрангийн Лхагвасурэн в интервью корреспонденту ТАСС сообщил, что "жесткая денежная политика России и Китая повлияла на то, что уровень инфляции в Монголии в последнее время стабильно держался на уровне 7%".