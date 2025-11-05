Индекс Мосбиржи на открытии утренней торговой сессии демонстрировал снижение

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии снижался на 0,45% и находился на уровне 2 559,51 пункта, свидетельствуют данные торгов на 07:00 мск.

К 07:10 мск индекс Мосбиржи замедлил снижение и находился на отметке 2 562,92 пункта (-0,31%).

Московская биржа 27 января возобновила проведение утренней торговой сессии на фондовом и срочном рынках.