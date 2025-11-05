СР предлагает ввести налоговую льготу для компаний, трудоустраивающих инвалидов

Ставка налога в таком случае не может быть выше 13,5%, отметил председатель партии Сергей Миронов

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов внесет на рассмотрение Госдумы законопроект о возможном снижении ставки налога на прибыль для предприятий, занимающихся трудоустройством инвалидов. Текст законопроекта есть в распоряжении ТАСС.

Изменения предлагается внести в Налоговый кодекс РФ. Предлагается установить, что для организаций с долей работников-инвалидов не менее 30% законами субъектов РФ может устанавливаться пониженная ставка налога на прибыль. При этом предполагается, что ставка налога в таком случае не может быть выше 13,5%.

Как пояснил Миронов ТАСС, в настоящее время многие работодатели воздерживаются от найма инвалидов из-за затрат на адаптацию рабочих мест, приобретение специализированного оборудования, обеспечение доступности инфраструктуры и сопровождение работников. "Реализация нашей инициативы позволит решить эту проблему. Предприятиям смогут сократить налоговые платежи и компенсировать затраты", - отметил он.