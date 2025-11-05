Гросси заявил, что у Ирана остался почти весь обогащенный уран

Директор МАГАТЭ считает, что "само существование материала такого высокого уровня обогащения, близкого к оружейному, вызывает беспокойство"

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси © AP Photo/ Theresa Wey

ЛОНДОН, 5 ноября. /ТАСС/. Почти весь обогащенный уран после ударов Израиля и США по-прежнему остается в Иране. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси газете Financial Times.

"Ущерб был огромным, но, по нашим оценкам, большая часть, если не весь уран, обогащенный до 60%, а также до 20%, 5% и 2%, все еще там. <...> Материал все еще там, и, хотя мы не связываем его с какой-либо конечной целью, очевидно, что само существование материала такого высокого уровня обогащения, близкого к оружейному, вызывает беспокойство", - приводит издание слова Гросси.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что руководство исламской республики намерено продолжать обогащение урана в мирных целях и исключает возможность обсуждения будущего своей ракетной программы.

В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя девять дней после его эскалации, нанеся удары по иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. Вечером 23 июня Иран атаковал крупнейшую на Ближнем Востоке американскую авиабазу Аль-Удейд в Катаре. После этого президент США Дональд Трамп объявил, что Израиль и Иран согласились на перемирие. Режим прекращения огня вступил в силу 24 июня.