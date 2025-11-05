Гросси призвал Иран серьезно улучшить сотрудничество с МАГАТЭ

Гендиректор агентства заявил, что пока нет необходимости обращаться в Совет Безопасности ООН из-за срыва инспекций

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси © AP Photo/ Alexander Zemlianichenko

ЛОНДОН, 5 ноября. /ТАСС/. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал Иран серьезно улучшить сотрудничество с организацией.

Гросси заявил британской газете Financial Times, что, хотя МАГАТЭ провело около десятка инспекций в Иране с момента вооруженного конфликта между исламской республикой и Израилем в июне, ему не предоставили доступа к важнейшим ядерным объектам, которые подверглись американским бомбардировкам, - в Фордо, Натанзе и Исфахане. "Нельзя сказать: "Я остаюсь в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия", а затем не выполнять обязательства. <...> Вы не можете ожидать, что МАГАТЭ скажет: "Хорошо, поскольку была война, вы относитесь к другой категории". В противном случае мне придется сообщить, что я полностью утратил доступ к [ядерным] материалам", - приводит издание слова Гросси.

Гендиректор МАГАТЭ заявил, что пока нет необходимости обращаться в Совет Безопасности ООН из-за срыва инспекций, но "сотрудничество необходимо серьезно улучшить".

Ранее представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что сотрудники МАГАТЭ продолжают работать и проводить инспекции лишь на двух атомных объектах на территории Ирана. По его словам, Иран остается привержен ДНЯО и Соглашению о всеобъемлющих гарантиях с МАГАТЭ, но по законодательству любой запрос на дополнительные инспекции будет рассматриваться в отдельном порядке.

9 сентября Иран и МАГАТЭ заключили в Египте соглашение о возобновлении сотрудничества, приостановленного после июньских атак Израиля и США, поскольку отсутствие осуждения со стороны организации в адрес государств, нанесших удары по ядерным объектам, вызвало критику в республике. Как пояснил глава иранского МИД после подписания документа, в случае возобновления каких-либо враждебных действий против республики все контакты с МАГАТЭ будут снова прекращены.

20 сентября иранский Совбез заявил, что сотрудничество Ирана и МАГАТЭ будет приостановлено из-за действий стран "евротройки" (Великобритании, Германии и Франции), направленных на восстановление антииранских санкций Совета Безопасности ООН.