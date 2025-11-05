В России вышла серия конструкторов, посвященных отечественному авиастроению

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Inventive Retail Group и "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК, входит в госкорпорацию Ростех) выпустили серию конструкторов, посвященную достижениям отечественного авиастроения, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Российский бренд Brick Labs, развиваемый Inventive Retail Group, объявляет о сотрудничестве с ОАК и представляет новую серию конструкторов, посвященную достижениям отечественного авиастроения. Продажи стартуют в розничных магазинах и на маркетплейсах по всей стране, включая сеть "Мир кубиков", - говорится в сообщении.

Наборы серии по лицензии ОАК - это истребитель нового поколения Су-57 и российский ближнемагистральный самолет SJ-100. Набор Су-57 состоит из 657 деталей. Используя набор в игре, дети смогут отработать предполетную подготовку, загрузить необходимое в самолет, а после провести обслуживание техники в ангаре. Российским ближнемагистральный самолет SJ-100 - это масштабный набор из 939 деталей. Он позволит воссоздать сцену из жизни аэропорта от сборки самого лайнера с проработанным салоном до построения современного аэропорта, рассказали в Inventive Retail Group.

"Для ОАК важно, чтобы интерес к российскому авиастроению формировался с раннего возраста. Через игру дети получают возможность лучше понять, как создается современная авиационная техника, и почувствовать гордость за достижения нашей страны. Мы рады, что продукция Brick Labs делает эту тему еще ближе и доступнее для семей по всей России", - подчеркнул директор департамента корпоративных коммуникаций ОАК Станислав Зуев.

Наборы рассчитаны на детей от шести лет, а также на взрослых коллекционеров. Все детали изготовлены из прочного и безопасного ABS-пластика, соответствующего российским и международным стандартам качества.

Brick Labs - российский бренд конструкторов. Конструкторы являются Lego-совместимыми, ориентированы на аудиторию взрослых с детьми от четырех лет и старше, поклонников конструирования и коллекционеров. Впервые бренд вышел на рынок в 2023 году.