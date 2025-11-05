Расходы и доходы бюджета Крыма вырастут почти на 5%

Значительный объем расходов планируется на развитие региона

Редакция сайта ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноября. /ТАСС/. Власти Республики Крым внесли на рассмотрение в Государственный совет региона проект бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов. Так, расходы бюджета в следующем году составят 235 млрд рублей, что на 4,7% больше показателя 2024 года. Доходы составят 231,1 млрд рублей, что на 4,8% больше показателя 2024 года, сообщили ТАСС в министерстве финансов республики.

"Прогнозный объем расходов бюджета составил: на 2026 год - 235 млрд рублей, 2027 год - 238,5 млрд рублей, 2028 год - 254,8 млрд рублей. Доходы бюджета в следующем году составят 231,1 млрд рублей, в 2027 году - 234,2 млрд рублей, в 2028 году - 251,3 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Дефицит бюджета в 2026 году ожидается в размере 3,9 млрд рублей - аналогичный показателю 2025 года, в 2027 году - 4,3 млрд рублей, 2028 году - 3,5 млрд рублей. Дефицит, поясняет Минфин региона, полностью покрывается прогнозными остатками на начало каждого бюджетного года, наличие которых обеспечится за счет перевыполнения собственных доходов и экономии по расходам в текущем году, а также привлечением средств федерального бюджетного кредита.

Согласно принятому год назад в первом чтении проекту бюджета, расходы бюджета 2025 года планировались на уровне 224,3 млрд рублей, доходы - на уровне 220,4 млрд рублей. Основная часть расходов (51%) традиционно планируется на финансирование социально-культурного блока - 114,6 млрд рублей, которые будут поделены на сферу образования (47,7 млрд рублей), социальную политику (39,1 млрд рублей) и здравоохранение (19,3 млрд рублей). Значительный объем расходов планируется на развитие региона: на развитие экономики и ЖКХ в следующем году предусмотрено 106,1 млрд рублей. Дороный фонд составит 55,2 млрд рублей, основными объектами на следующий год является строительство и реконструкция автомобильных дорог: Льговское - Грушевка - Судак; дороги для туристического комплекса "Золотые пески России" в границах городского округа Евпатория; реконструкция мостового перехода через реку Шелен на автомобильной дороге Алушта - Судак - Феодосия и реку Демерджи на автомобильной дороге Граница с Украиной - Симферополь - Алушта - Ялта.